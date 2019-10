Manzur suma al Frente de Todos al alfonsinismo tucumano

Durante el encuentro del que participaron cerca de 3.000 militantes, Manzur se refirió a García como “uno de los principales dirigentes del radicalismo a nivel nacional, porque usted levantó la voz diciendo que el radicalismo no podía acompañar a Macri y se mantuvo firme en su decisión. Este fue un gesto político que nunca olvidaremos, por eso estoy acá en este acto”.

Manzur, por su parte, dijo que “en estos cuatro años, me tocaron momentos muy difíciles durante mi mandato. El gobierno de Macri no realizó un solo contrato de obra para Tucumán, no nos dio nada de plata, y nos la tuvimos que ‘rebuscar’ como pudimos”.

“Miren el país que nos dejó Macri, con pobreza, indigencia, fábricas cerradas, gente sin trabajo, tasas de interés a más del 80%, un país que en cuatro años quebró al sector productivo y se dedicó a la ‘timba’ financiera”, enfatizó Manzur.

“Este gobernador se para delante de los radicales y les digo gracias, gracias por estos cuatro años en los que trabajamos juntos, gracias por haber sido leales a radicales y a todos los tucumanos”, cerró el titular de justicialismo de la provincia.

manzur 2.jpg El encuentro realizado en un club deportivo de la capital tucumana fue encabezado por el gobernador y presidente del PJ tucumano, Juan Manzur. Gentileza: PJ Tucumán

Por su parte, García dijo que “el radicalismo popular jamás se hubiera aliado con un partido que hizo crecer la concentración de la riqueza y los índices de pobreza en los que menos tienen” y aseguró que “estamos junto a Manzur y Jaldo para unir al pueblo, acompañar a Alberto Fernández y estar más unidos que nunca en este momento, para que el 27 de octubre se termine la estafa a la que han sometido al pueblo argentino”.

Sobre el cierre del acto se proyectó un video del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en el que expresó su agradecimiento al decir que “recibir el apoyo del radicalismo es muy importante. Quise mucho a Raúl Alfonsín, trabajé y tuve trato con él. Los mejores radicales, que hacen honor a la memoria de Raúl Alfonsín, no están acompañando a (Mauricio) Macri. Alfonsín nunca hubiera hecho eso”.

“Los felicito por la decisión que toman porque están en la senda correcta y haciendo lo que hubiera hecho Alfonsín, de haber vivido: no quedarse parado al lado del conservadurismo que terminó con el trabajo y la producción y que sólo benefició a sus amigos”, concluyó Fernández.