Maquinaria agrícola: después del récord de 2021 se espera mayor crecimiento en ventas

Según explica un informe elaborado por el departamento de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Este buen desempeño sectorial tiene una particular implicancia para la economía provincial. De acuerdo con datos de IERAL (2021), se encuentran radicadas en Santa Fe 533 empresas fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes, lo que representa el 44% de las empresas totales del país y la convierte en la provincia líder del sector (Córdoba posee 398 empresas -33% del total- y Buenos Aires 162 fabricantes, 14% del total).

No conforme con ello, el sector además tiene un fuerte arraigo territorial. Según el mencionado trabajo, 17 de los 19 departamentos de la provincia poseen producción de maquinaria agrícola, aunque la mayor parte se concentra en el sur santafesino. De hecho, las localidades de Armstrong y Las Parejas, ubicadas ambas en el departamento Belgrano, lideran el ranking de localidades con mayor número de empresas en la provincia con 74 y 73 plantas cada una.}

Así, dada la gran relevancia que posee el sector en la economía santafesina, el buen desempeño en el último año a nivel nacional tuvo su correlato ampliado en la provincia. Si observamos el rubro Maquinaria Agrícola del Índice Provincial de Actividad Industrial que elabora el IPEC, podemos apreciar que luego de la caída causada por la pandemia, a partir de abril 2020 se inicia un claro sendero de expansión del sector, que continúa hasta la actualidad.

Estos números de actividad se condicen con lo ocurrido con la generación de empleo en el sector. Tomando los datos de Empleo Privado Registrado por provincia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el total de puestos privados en el tercer trimestre del 2021 (último dato disponible) obtenemos que el sector tenía empleados directamente a 5.396 personas en ese período, es decir un 15% más que el piso marcado registrado en el primer trimestre del 2020 en plena crisis del covid-19. Además, según estos datos, en el tercer trimestre del 2021 había empleados en el sector el mayor número de personas desde tercer trimestre del 2013, lo que marca el gran momento por el que atraviesa el rubro.

Por otra parte, también resulta interesante marcar que, según los datos del ministerio, la fabricación de maquinaria agrícola tenía empleadas un total de 13.516 personas en el tercer trimestre del último año, por lo que Santa Fe representa el 40% del empleo total en el rubro, lo cual condice con el número de empresas que se encuentran localizadas en la provincia (el mencionado 44% del total).

Además, cabe recalcar que este es sólo el empleo privado registrado, por lo que no está contemplado ni el empleo no asalariado ni el asalariado no registrado, por lo que es altamente probable que el empleo total asociado al rubro sea un número superior.

De cara a los próximos meses, las condiciones están dadas para que los productores agrícolas continúen invirtiendo en maquinarias, con una mayor posibilidad de compra de aquellas de origen nacional La capitalización en el negocio sigue siendo una de las mejores alternativas financieras en el contexto económico actual para muchos de los productores agropecuarios de la provincia.