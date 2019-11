Mar del Plata: sobresale un melodrama brasileño

Le siguen la gallega “O que arde”, de Oliver Laxe, sobre un infeliz que vuelve a su aldea tras purgar una condena por piromanía (coguionista, el argentino Santiago Fillol); bastante más lejos la neoyorkina “Black Magic For White Boys”, de Onur Tukel, rescatada del Festival de Tribeca 2017, y pare de contar. Entretanto, fue bien aplaudido en la Competencia Argentina el drama de Delfina Castagnino “Angélica”, sobre una mujer que, trastornada por las amarguras que está viviendo, se refugia en la casa natal a punto de ser demolida. Quizás habría sido bueno poner esa obra en la Internacional. O ver dónde se refugia la gente del festival que imprimió menos catálogos de los debidos. No hay para la venta al público ni en el mercado paralelo para los coleccionistas. Se trata de una torpeza evidente por parte de los organizadores, pero desafortunadamente no es la única, ni siquiera la más grave.