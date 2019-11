Maradona desmintió los rumores de su hija Giannina sobre su salud: "No me estoy muriendo"

"Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes, pero no sé qué habrá querido decir Giannina", expresó Maradona en un video subido a su cuenta personal de Instagram.

La segunda hija de Maradona, fruto de su relación con Claudia Villafañe, indicó hace unos días en sus redes sociales que "no se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor".

Si bien en ningún momento mencionó el nombre de su padre, la joven ex pareja del delantero Sergio Agüero, con quien tuvo a Benjamín, el primer nieto del "Diez", le pidió: "Dame la mano así de nuevo, ¡yo te puedo llevar a vos ahora!", junto a una foto de cuando ella era chica y jugaba con su padre en una cancha.

Donará toda su herencia

En su réplica, Maradona fue más allá y hasta hizo referencia a lo que hará con sus bienes una vez que se muera, con la aclaración que "serán donados".

"Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar", indicó Maradona.

En el video, Maradona está sentado frente a la cámara, con una remera negra, y de fondo una foto suya de cuando jugaba en Newells.

"Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias", sostuvo Maradona, que curiosamente le quitó la posibilidad de hacer comentarios al video.