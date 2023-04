Maratea lanzó colecta para sacar del infierno a Independiente

A la campaña se sumaron varios exfutbolistas e hinchas famosos de Independiente. De hecho, el escritor Eduardo Sacheri se manifestó en Twitter: “Creo que hay pocas cosas que importen realmente en la vida. Cuidar y ayudar a quienes amamos es una de esas cosas. Si mi familia me necesita tengo que hacer lo posible por estar. Y mi club es, también, mi familia. Siempre con vos Independiente. Siempre con vos. Y punto”.

Todo lo que sea recaudado por el popular influencer deberá primero pasar por las arcas de la institución, que adquirirá los dólares en el Banco Central y luego girará ese dinero para empezar a saldar como primera medida los casi seis millones que le debe al club América de México por el traspaso de Cecilio Domínguez, entre otras, para levantar la inhibición que no le permite incorporar futbolistas y tampoco habilitar a los juveniles.

“La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares”, indicó Maratea.

Paralelamente a esta colecta de Maratea, un grupo de 20 exjugadores del rojo, entre los que se encuentran Mancuello, Pellerano, Tuzzio, Denis, Bellocq, el Ruso Rpdríguez, Matheu y Gabbarini, entre otros, decidieron aportar dinero al club.