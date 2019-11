Marcelo Gallardo le contestó la chicana a Riquelme con una ironía

"No comparto ni lo de genio, ni lo que no hemos competido, competimos pero nos tocó perder. En cuanto a las distancias y diferencias entre los grandes equipos de Europa y Sudamérica, ahí no necesitás ser ningún genio para saber que hay una diferencia muy importante, pero en un partido tenés la chance de competir, como nos tocó a nosotros perder contra un muy buen Barcelona, no el mejor", explicó en conferencia de prensa.

Román tiene tiempo para comer asados, mirar fútbol, hablar y analizar, y yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante" (Marcelo Gallardo)

Y, enseguida, cruzó a Riquelme: "Román tiene tiempo para comer asados, mirar fútbol, hablar y analizar, y yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante. Analizar un comentario de Riquelme si competimos o no hace un año, yo creo que venimos compitiendo hace bastante y se viene sosteniendo, y eso es para destacar".

¿Qué había dicho Riquelme sobre Gallardo?

En la víspera, Riquelme afirmó que Marcelo Gallardo "es un genio porque durante cinco años armó diez equipos", aunque sostuvo que el entrenador de River "no ganó todo porque cuando fue al Mundial de Clubes no compitió y nosotros le ganamos al Real Madrid" en la final de la Copa Intercontinental.