Marcelo Gallardo y la pregunta "incómoda" de un niño: ¿dirigiría a Boca?

El "Muñeco" hizo reír a los presentes cuando un chico le preguntó qué dirigiría si dejara River, "Boca, Barcelona o la Selección argentina", a lo que el DT indicó: "te voy a responder como les contesto a ellos (señalando a los periodistas). No tengo nada que decir al respecto".

"Desde que entré por esa puerta se me vinieron un montón de emociones y recuerdos muy lindos. Hace 30 años que pisé este colegio por última vez. Todavía estoy sensible por compartir todo esto y estar en este patio con ustedes", aseguró Gallardo en la conferencia de prensa que dio a los alumnos del colegio.

Además de confesar que le gusta cocinar "aunque no lo hago mucho" y de tomar mate "casi todo el día", Gallardo se emocionó al agradecer a las autoridades del colegio, a los alumnos y a su padre Máximo, presente en el lugar, y no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre Ana María, fallecida hace algunos años, "y que -dijo- está en mi corazón".

El DT de River dijo que "lo ilusionaba" siempre "jugar a la pelota" y cuando se decidió ser entrenador "no tuve mucho tiempo para descansar y hacer mi parate de jugador a técnico y me puse a dirigir rápidamente y no me arrepiento de haberlo hecho porque me apasiona lo que hago".

¿Qué le recomienda Gallardo a un chico que sueña con jugar al fútbol?

Ante una pregunta sobre qué le recomendaría a algún chico que quiere empezar su carrera como futbolista, Gallardo respondió: "que nadie le quite los sueños de ir por lo que uno realmente sueña y quiere. Seguramente habrá muchas trabas en el camino y hay que sobreponerse a todo eso. Justamente, nada te puede hacer renunciar a lo que quieras y sueñes".

Gallardo asistió a la Escuela número 12, de la localidad bonaerense de Merlo, a la que iba de chico y a la que regresó luego de 30 años.

"El fútbol nos da la posibilidad de hacer amigos, de hacer grupos y amistades y que nos acompañen durante tanto tiempo", expresó.