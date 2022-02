María E. Vidal a Soria: “Yo no participé”

“Yo quiero que se investigue y se sepa toda la verdad: quién grabó el video, por qué se grabó. Pero un video grabado ilegalmente sin orden judicial no puede ser utilizado como prueba. Además, el juez que está actuando en la causa es incompetentes, elegido por forum shopping”, arremetió.

“No hubo ninguna Gestapo, y se banaliza el sufrimiento de millones de personas que sí sufrieron el holocausto. Me parece terrible que el ex ministro (de Trabajo Marcelo Villegas) haya usado esa palabra, pero no voy a permitir que el Pata Medina sea considerado una víctima”.