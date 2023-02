María Eugenia Hourmilougue, la modelo argentina que descubrieron en un Lollapalooza y hoy recorre el mundo

"En ese momento supe que quería ser modelo profesionalmente, supe que tenía mil cosas que explorar y ver en el modelaje en el exterior", recuerda. Así vivió en Barcelona, París, Milán, Turquía, Dubai, México, India, y Corea, entre otros países.

Lleva 7 años de esa vida nómade. Y lo ama, porque es su sueño cumplido. "Lo que amo porque es un sueño cumplido! ¡Conozco muchos lugares, costumbres y culturas! Aún no estoy segura donde quiero vivir en un futuro", dice entusiasmada.

Ya de chica, en la ciudad de Buenos Aires, soñaba con ser modelo, mientras miraba revistas y programas de moda por TV. "Crecí rodeada de mucho amor, mis padres son Norma y Gabriel, soy hija única, ellos me educaron y cuidaron siempre a lo que hoy les agradezco mucho, tuve una infancia muy feliz", cuenta.

"Mi experiencia no fue fácil, no es fácil encontrarse con las personas adecuadas con las que se pueda trabajar. Llevo mucho tiempo y esfuerzo poder hacer un book de fotos que sea totalmente profesional y aprender que no les podes gustar a todos los clientes", dice María Eugenia.

Modelando tuvo como uno de sus trabajos más importantes desde el Fashion Week en Milán hasta la campaña para Benetton, entre muchísimas producciones más.

"Hay que amarse uno mismo y ponerse metas. Mucha gente me tiró miles de sueños y sin embargo si uno quiere, se pueden realizar. Por ejemplo: Me decían que era muy baja para poder hacer el Fashion Week en Milán y lo terminé haciendo. He recorrido tantos lugares increíbles gracias a este trabajo realmente no esperaba que mi vida estuviera siendo así", se emociona.

Sus próximos pasos serán en Japón. Este año encontró una agencia en ese país, en Osaka, y cumplirá otro sueño. Espera trabajar allí durante 3 meses, antes de seguir con nuevos desafíos.

Un día en la vida de una modelo

Hourmilougue cuenta cómo es un día en la vida de una modelo. "Lo primero es levantarse y chequear si tu agente te manda castings o trabajos. Luego de eso, empiezo a prepararme con mi rutina facial y vestimenta".

Aunque está pendiente de los casting y los trabajos que le surgen, su vida no solo es el modelaje. También dedica tiempo a estudiar; quiere terminar la carrera de periodismo.

"Estar siempre positiva y confiar que todo se puede lograr si uno quiere. Practicar delante de un espejo poses y cómo caminar en una pasarela con tacones", concluye.