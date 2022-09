Pachelo reveló en el juicio la "inteligencia" que hacía para robar casas en countries

"Yo me aseguraba que las casas estuviesen vacías, sin ocupantes", admitió Pachelo en una nueva declaración ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, quienes tienen a su cargo el debate.

Si bien en audiencias anteriores Pachelo reconoció haber ingresado a tres viviendas en el Tortugas el 29 de marzo de 2018, los investigadores lo acusan de otros dos hechos más, con lo que sumarían cinco las casas asaltadas en una misma jornada.

Al escuchar su relato, el juez Ecke le consultó sobre el tiempo que le llevó concretar los robos, ya que su registro de ingreso al country fue pasadas las 14 y minutos después de las 20 una cámara tomó su retiro.

"Yo me tomaba el trabajo y me cercioraba de que no haya nadie durante varias horas. Me tomé mi tiempo para ver si había cosas de valor", dijo y aclaró que ese recorrido previo "fue lineal" para determinar si había algún movimiento en las casas.

Los fiscales consideran que, al momento del crimen de María Marta García Belsunce, en su casa de Carmel solo estaba su auto y no el del viudo Carlos Carrascosa, por ende el imputado sabía que la socióloga se encontraba sola, y de esa manera el acusado concretó el presunto ataque con alevosía debido al estado de indefensión de la víctima.

El vecino de Carmel se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 cuando la Justicia le imputó 10 robos a casas de countries: cinco en Tortugas; dos en Nordelta; dos en el barrio privado El Carmen y un restante en el country Abril, estos últimos ubicados en el partido de Berazategui.