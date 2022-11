Más feroz interna en JxC, ahora al borde de las piñas

Se difundió una grabación que ventiló la escena y muestra fastidio extremo de la titular del PRO cuando por detrás, el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta ensaya una suerte de abrazo a Bullrich, un gesto quizá fraterno que rápidamente fue rechazado por la titular del PRO. Sucedió en La Rural, la semana pasada, cuando hizo la presentación de su libro Mauricio Macri.

Felipe Miguel insistió pero Patricia repelió de inmediato todo acercamiento. La dirigente subió el tono diciendo: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso...”, le espetó Bullrich y Miguel intentaba nuevamente un acercamiento que volvía a ser rechazado con un “te lo aviso: conmigo no se jode”.

La furia de Bullrich al parecer, fue porque Miguel, quien cobró una notoriedad que no imaginaba (aunque algunos le pronunciaron mal el apellido) , había dicho en un programa de TV que Bullrich era “funcional al kirchnerismo”. Se trató de la peor ofensa para Bullrich que podría haber recibido de un integrante de su propia tropa.

Por eso, la dirigente dijo más tarde que de ninguna manera pensaba pedir disculpas. En cambio, Miguel la volvió a criticar por la violencia verbal que, opinó, no corresponde en ninguna instancia.

El encono comenzó hace dos meses, cuando hubo incidentes en los alrededores del domicilio de Cristina de Kirchner que el Gobierno porteño había vallado. Bullrich fue crítica con Horacio Rodríguez Larreta, a quien salió a defender Miguel diciendo que “realmente estoy muy sorprendido con las declaraciones, que son claramente funcionales al kirchnerismo. Generan mucha desilusión. Son de una enorme irresponsabilidad” y otras cosas en ese estilo.

La sorpresa fue que Bullrich mantuviera semejante enojo para terminar con amenazas de golpe de puño.

“Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso...”, dijo Miguel por las radios al mismo tiempo que Bullrich salía a aclarar que no pensaba pedir disculpas. “¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?”, contestó Bullrich al ser entrevistada por radio y consideró que si ella fue calificada de violenta, “mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a una persona que ha sido claramente antikirchnerista le digan que es funcional al kirchnerismo; esa es la peor violencia política existente, entonces cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”.

Como sea, se entrometió Elisa Carrió, quien anticipó que podría ser candidata ella también al cargo mayor del país. Carrió sostuvo que Patricia Bullrich “es poco femenina” y que espera una fórmula honesta para la competencia electoral. “Patricia Bullrich no sabe parar, tiene formas más masculinas...”, dijo Carrió y afirmó que, en cambio, “yo soy una mujer fuerte, pero femenina; a ella se le escapó esto porque es muy dura...”. “Si en Juntos por el Cambio no hay una lista honesta, iremos con mi candidatura”, advirtió en ese sentido la dirigente.