Massa II: reunión con funcionario de Biden para lograr apoyo en FMI

Teniendo en cuenta que las RIN no solo no vienen creciendo sino que se produjo una caída de casi u$s1.000 millones, las posibilidades de alcanzar lo prometido son prácticamente nulas. Sin embargo, hay argumentos técnicos y estratégicos que pueden alegar los funcionarios argentinos que negocian con el FMI. En primer lugar, el incremento de los dólares del Central en el primer trimestre es un objetivo, no una meta. Y como tal, se puede cumplir. Si Argentina se comprometiera a lograr la meta final de un resultado positivo de 9.800 millones a final del año, el FMI podría dar el visto bueno. Aun sin recurrir a ninguna alternativa de “waiver”. Argentina puede argumentar que el ingreso de divisas se vio debilitado por la sequía que afecta al país, algo que, obviamente, no puede anticiparse en ninguna renegociación de deuda ni fijación de metas.

Para que esto sea posible, existe una condición imprescindible: que EE.UU. apoye la petición de la Argentina en el board del FMI. Y por esto la reunión de Massa de ayer con Shambaugh resulta importante. Según se anunció oficialmente, ambos hablaron de “los avances en el programa económico y en la revisión del acuerdo con el FMI. Asimismo, el ministro y el representante del Tesoro estadounidense dialogaron sobre el impacto de la guerra y la sequía en la Argentina”. En el encuentro, que se extendió por una hora, el Massa estuvo acompañado por el titular del INDEC y secretario de Relaciones Institucionales, Marco Lavagna. En tanto, en representación Departamento del Tesoro también participaron el Consejero Andy Baukol; el director de Política Monetaria Internacional, Shannon Ding; y el asesor principal del subsecretario, Jacob Kloper-Owens.

Estados Unidos detenta la mayoría en el board del FMI al ser el principal accionista de la entidad. Además, ejerce un rol de liderazgo sobre casi todos los votos de occidente. Más si se trata del caso de un país latinoamericano. Estados Unidos detenta el 16,74% de las acciones, ya que cada estado soberano tiene un porcentaje de votos dependiendo de su PBI; reservas y aportes directos al funcionamiento del organismo con sede en Washington.