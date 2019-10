Maternidad y políticas de género: el desafío de las corporaciones

Por otro lado, empresas industriales o fábricas con línea de producción (automotriz, metalúrgica, farmacéutica), aún continúan con una política conservadora. Esto se debe, en parte, lógicamente a los tipos de trabajo distintos (por objetivos vs línea de producción) y los beneficios pueden alcanzar solo lactario, guardería in situ o reintegros para la misma.

Sin embargo, a veces los beneficios no son suficientes si no van de la mano de una cultura sólida y consolidada de marca empleadora. “Los beneficios tienen que ser parte de un combo, y no pueden dejarse exclusivamente para las políticas corporativas. Es ahí donde entra en juego la cultura y la mentalidad de los líderes. Es muy importante que el líder del área predique y sea consecuente con dichos beneficios”, explica María Sánchez, especialista en Gestión del Talento del área de Desarrollo de Talent Recruiters.

Así, se pone de manifiesto la importancia de una cultura organizacional que sea consecuente con los objetivos de marca empleadora. El tema generacional también impacta. En las industrias pesadas o tradicionales, el liderazgo generalmente está a cargo de generación X: hombres que culturalmente no se sienten interpelados por los nuevos temas de agenda.

En cambio, en empresas tecnológicas o de consumo masivo, el liderazgo desde hace varios años está consolidándose de la mano de la generación Y, mucho más abierta a estas cuestiones.

“Un caso muy recurrente son los niños en edad de jardín, en una etapa tan importante para las familias, es lógico que los empleados quieran tener la oportunidad de ir a buscarlos al colegio o que quieran asistir a los primeros actos escolares. Hace unos años, pedir flex time para este tipo de ocasiones era mal visto. Hoy, en ciertas industrias es tomado como algo natural y, más aún, beneficioso para la empleada y su familia. Ahí hay una oportunidad que empresas más conservadoras se están perdiendo y que sin dudas sería muy positivo para el clima laboral y el rendimiento” comenta Sánchez.

Los expertos indican que el tema está en agenda y las empresas se están empezando a ocupar del tema, aunque los procesos, lógicamente, son lentos. “Como profesionales de Recursos Humanos nuestro deber es asesorar y cooperar para implementar y recomendar cambios de política organizacional. Tenemos que reconocer temas culturales y generacionales sin dejar de ver el núcleo de lo que hacemos: el factor humano, y desde ese lugar colaborar para que los procesos de transformación organizacional contribuyan al clima y a la mejora de las personas”, finaliza la especialista en Gestión del Talento del área de Desarrollo de Talent Recruiters.