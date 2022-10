Mauricio Macri presentó libro “Para qué”: “Ningún progre nos puede correr más”

La presentación, Macri la realizó junto a Pablo Avelluto, los dos solos en el escenario con la imagen de la tapa del libro de fondo. Avelluto además de hacer breves comentarios, presentó videos que se intercalaron en la conversación, con testimonios de conocidos del expresidente que comenzaron con halagos del exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe. Le siguieron luego videos que mostraron entre otros a Michetti , María Eugenia Vidal, Larreta, Dietrich y Bullrich quienes contaron anécdotas del Gobierno de Macri.

Avelluto le hacía preguntas, que comenzaron sobre el título “Para qué”.

Como en el libro, Macri recordó su propio secuestro y la conclusión de que el “ser” es más importante. “Si un líder transformó es porque tuvo un equipo detrás” que consideró no puede ser con los amigos, fueron algunas definiciones de Macri.

“Cuando uno administra poder hay que tener mucho cuidado porque uno puede manipular y la raya con la mentira es muy flaquita, entonces hay que decir la verdad”, dijo Macri y explicó que para él “el que lidera tiene que tener resiliencia” y que finalmente “lo que te transforma en un buen líder o un mal líder, es si sos justo”. Otro pasaje de su libro que comentó, fue el caso Cromañón, en medio del cual consideró que “nació una nueva forma de hacer política” y de cómo finalmente ganó las elecciones porteñas por primera vez.

Entre la variedad de temas a los que se refirió, el ex mandatario habló de la actualidad de JxC y advirtió: “Van a volver las piedras. Los mafiosos anunciaron que nos preparemos. Se han apropiado de partes del país y no van a querer soltar sus privilegios. Si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios y sin mafias, nadie va a invertir”.

Sobre este punto, consideró que “si nadie invierte, no va a haber empleo y de ahí no salimos nunca más”. Acto seguido, realizó un llamado a la unidad: “Así que tenemos que estar muy juntos, muy juntos”.

Respecto de su gestión, Macri analizó: “La gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del Gobierno y el 70% decía que Aerolíneas tenía que ser estatal y hoy eso cae al 40% y va a llegar al cero. Nos vamos a sacar encima Biró y todos su compartimientos mafiosos y la plata que nos roba. Vamos a volar. Vamos a estar llenos de aviones otra vez”. “10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades?”, disparó.

“No me corren más”

Ante los aplausos de los presentes, que corearon “volveremos a ser gobierno”, completó: “No me corren más. Ningún progre me puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No va más”.