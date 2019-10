Mayor rigor para definir si las ventas son a consumidor final

Ayer se publicó el Decreto 741/19 a los efectos de modificar la reglamentación de Valor Agregado ya que si bien la “no discriminación” del impuesto en ventas a consumidores finales surge de la ley de IVA (art. 39) es el reglamento (Dto. 692/98) el que define a los mismos a través del art. 71, estableciendo que se entenderá por tales a los sujetos que destinen los bienes o servicios para “uso o consumo propio”.

Sin embargo, el decreto incorpora nuevos párrafos al art. 71 que en breve deberá complementar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hoy día, con supermercados que operan como mayoristas y minoristas, puede resultar complicado definir en calidad de qué está adquiriendo el comprador, motivo por el cual el decreto entiende que la calidad de consumidor final estará cumplida cuando el adquirente, locatario o prestatario declare expresamente su condición de tal a través de la aceptación del comprobante o factura que en dicho carácter se le emita ( en principio factura tipo B), punto que reglamentará la AFIP, “y siempre que el vendedor, locador o prestador no pudiera razonablemente presumir que no se trata de un consumidor final.”

Esta última frase está poniendo en cabeza del vendedor la responsabilidad de considerar que no se trata de un consumidor final. Pero la reglamentación agrega que la AFIP queda facultada, para ciertas actividades, a establecer los parámetros específicos que deberán ser tenidos en cuenta por el vendedor, locador o prestador para entender que la condición de consumidor final se encuentra cumplida, “pudiendo considerarse, entre otros, el monto de las operaciones y/o su volumen”.

Volviendo al caso de los supermercados. Si un comprador no puede identificarse ni como sujeto exento, ni no alcanzado, ni como monotributistas y acaba de comprar 30 paquetes de fideos, 2 cajas de salsas, 24 botellas de aceite, lo más probable es que el vendedor no lo considere consumidor final, por estimar que el destino no es el uso o consumo privado sino que la compra tiene otra finalidad. Y en consecuencia, lo catalogue como un “sujeto no categorizado” lo que dispara la aplicación de una percepción del IVA sobre la adquisición realizada.

El decreto sobreabunda y no quiere dejar ningún resquicio, aunque resulte obvio, al disponer que no serán operaciones efectuadas con un consumidor final aquellas en las que el adquirente, locatario o prestatario, por no destinar los bienes o servicios para su uso o consumo privado acredite su calidad de responsable inscripto o de exento o no alcanzado, o su condición de monotributista, pese a que estos aspectos también deberá ser complementados por la AFIP a través de su resolución general.

El decreto, en línea con la derogación legal de la figura del responsable no inscripto, deja sin efecto el artículo 73 del reglamento del IVA.

Así las cosas, es de esperar que la resolución general de AFIP al fijar las pautas y parámetros a considerar por el vendedor, prestador o locador, las regule de manera eficiente a los efectos de minimizar en lo posible la responsabilidad de estos últimos, considerando que la emisión de comprobantes frente al tributo se tornó un tema sensible.