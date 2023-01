“Me busco lejos”: la identidad en un documental irregular

La cámara de Lublinsky pesca detalles interesantes, pero también se detiene en las alas de aviones despegando o aterrizando lo que irónicamente no aporta un gran vuelo visual (en un momento mientras sube por la manga a la nave explica que la cámara está sucia pero no tenia tiempo para limpiar el lente). Por suerte hay lindas viñetas brasileñas y una lánguida música de guitarra acústica muy agradable (también hay algunas canciones flojas). A veces este “auteur” sabe contar bien con imágenes y un buen montaje algún relato breve y tierno como el del nacimiento de su hija. Otras hay momentos atractivos como cuando compara escenas de una película anterior suya y la realidad de la cuarentena, pero a lo largo de 90 minutos lo que queda claro es que las vivencias de un cineasta no siempre son tan interesantes como para ser la base de un documental, por mayor egotrip que pueda tener.