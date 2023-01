Media res: el lunes se define futuro de la comercialización de la carne

Juan José Bahillo

Por Daniel Aprile La semana pasada la Secretaría de Agricultura había confirmado que iba a derogar la normativa que obligaba a frigoríficos y matarifes a comercializar la carne en trozos de hasta 32 kilos. Sin mediar explicaciones, en las últimas horas todo cambió y desde el propio seno de la secretaría que conduce Juan José Bahillo confirmaron a Ámbito que el lunes -cuando debería entrar en vigencia la reglamentación que pone fin a la media res- se realizará una nueva reunión de la Mesa Técnica que analiza el tema. Allí se prorrogaría una vez más la puesta en marcha del sistema de comercialización que impulsaron los frigoríficos de mayor peso en la industria, que son los que tienen capacidad para exportar.

En rigor de verdad, se da marcha atrás a lo que ya era una marcha atrás, entonces a partir del lunes quedaría en vigencia la disposición que obliga a bajar la carne en las carnicerías en trozos aunque se aceptaría incluir la utilización de medios mecánicos para manipular la res completa. La idea de cuidar la salud del trabajador de la carne era una de las razones originales de dicha medida pero luego el debate se extendió hacia la forma en la que algunos ven el futuro de la venta de carne en los mostradores.La puesta en marcha de la nueva medida, que tiene origen en la gestión de Luis Miguel Etchevehere, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se había anunciado en diciembre de 2019 pero el oficialismo la tomó casi como propia y aunque aceptó realizar algunas modificaciones queda en claro que ahora planea avanzar en su implementación.El lunes próximo se realizará un nuevo encuentro en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, donde participarán los referentes en ganadería de todas las provincias y se presentaría el borrador de la nueva resolución, aunque no habría controles para confirmar si se aplica o no la disposición en la rutina diaria.Desde el sector de los frigoríficos reclamaron al Gobierno que active los andamiajes necesarios para que llegue el financiamiento prometido en el programa GanAr y que además se autoricen los medios mecánicos, que acaba de presentar en sociedad la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores.Lo cierto es que no todos los frigoríficos estarán en condiciones de hacer las reformas necesarias para cumplir con las nuevas medidas, que implicarían mayor capacidad de frío y acondicionamiento de otras salas para el manejo de trozos en lugar de media res. A ellos sí les llegarán los controles por tener habilitaciones federales, pero es probable que no se controle a quienes venden carne a nivel provincial o municipal. Se instalaría así en algunas provincias un doble o triple estándar sanitario donde lejos de elevar el status de los que están más abajo, se terminaría penalizando a los que serán controlados, a excepción de los frigoríficos exportadores que ya cuentan con la inversión necesaria.