Medidas de fuerza en Río Negro condicionan nueva oferta salarial

El último ofrecimiento del gobierno provincial -rechazado por los gremios- fue de una suma de $2.500 en julio, otra de $4.500 en agosto y un 7% remunerativo y bonificable en setiembre.

“Nos une el reclamo por un salario que nos permita vivir con dignidad a los estatales de la provincia de Río Negro”, dijo la secretaria de Unter, Sandra Schiseroni y agregó: “Queremos recuperar el porcentaje adquirido del poder adquisitivo que perdimos del primer semestre, no somos responsables de la deuda ni a nivel nacional ni provincial; no vamos a aceptar cifras lineales ni conceptos no remunerativos”.

Y agregó: “Estamos dispuestos a seguir en la calle reclamando por una propuesta acorde a lo que estamos pidiendo, si no es así vamos a seguir en la lucha”.