Sigue la polémica con la presentadora de noticias

Tras las críticas, la ex participante de Gran Hermano había escrito en twitter: "Soy nueva en esto y admiro y respeto a cada uno de los compañeros. Aprendo cada día de cada uno de ellos. Y estoy viviendo esta etapa como algo muy lindo y con mucha felicidad. Así que no creemos conflicto donde no lo hay. El conflicto está dentro de cada uno :)".