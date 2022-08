Medvedev se sacó la mufa en Los Cabos

“Lo bueno del tenis es que en una semana puedes darle la vuelta a tu temporada”, dijo Medvedev en México. “Al venir aquí había perdido cinco finales seguidas. Eso no es bueno, quería hacerlo mejor”. En Montreal, el joven de 26 años no contará con sus dos principales rivales. El español Rafael Nadal se retiró porque se volvió a lesionar un músculo del abdomen durante un entrenamiento en España, mientras que el serbio Novak Djokovic no puede ingresar a Canadá debido a su negativa a vacunarse contra el covid.