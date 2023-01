Megaoperativo en el barrio de Once contra venta ilegal

Manteros

“Solo queremos trabajar”, “nos están robando a la gente humilde y trabajadora”, se quejaron los manteros que cortaron desde pasadas las 8 el tránsito en avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre.

“Hoy nos amanecimos y estaban allanando todos los locales donde está nuestra mercadería. Son alrededor de 20 locales. Cada año hacen así: se llevan todo, no te dicen por qué están allanando no te avisan y después no te devuelven la mercadería. Quedás en nada”, dijo a Télam Carlos Roncal, un hombre de 39 años e integrante de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Los allanamientos se realizaron en diferentes locales ubicados en la calle Sarmiento, entre el 2600 y el 2800, en Castelli, entre el 100 y el 400, en Bartolomé Mitre, entre el 2600 y el 2800, en Perón al 2700, en avenida Corrientes al 2500 y en Valentín Gómez al 2600, informaron fuentes policiales.

“Un total de 454 bultos fueron secuestrados y fueron clausurados 19 locales que oficiaban de bauleras de manteros donde pagan para dejar los carros estacionados listos para vender. La mayoría de ellos fueron tapiados con soldaduras. Los oficiales llevaron todos los bultos a un playón en el barrio de Villa Soldati”, se informó en un parte policial difundido este mediodía.

Los allanamientos fueron solicitados por la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Santiago Almeida; y autorizados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 30, a cargo de Juan José Cavallari, y la investigación se inició hace tres años, según se especificó.

Sobre la avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre se reunían más de 100 vendedores ambulantes junto a una bandera de VAIO con el rostro de Beatriz Mechato Flores, la mujer de 73 años que murió atropellada por una moto mientras corría para evitar que policías e inspectores de la Ciudad de Buenos Aires le incautaran su mercadería en Once.