Mejoró la distribución del ingreso en el segundo trimestre: Gini cayó a 0,414

Respecto de la población ocupada, el INDEC dio cuenta de que se registró un ingreso promedio de $66.604 y un ingreso mediano de $53.000. El organismo dio cuenta también que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $29.137, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $31.125.

En tanto, la mayor equidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al “0” como el nivel de mayor igualdad y al “1” con el mayor desequilibrio. En el segundo trimestre, el indicador bajó a 0,414 (un año atrás era de 0,434).