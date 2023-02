Melconian: “En Argentina no puede haber una desregulación de los mercados financieros”

Carlos Melconian

Por Carlos Lamiral El director del Instituto para investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Carlos Melconian, descartó la posibilidad de que se produzca una “espiralización” de la crisis inflacionaria, a la vez que consideró que tanto una eventual dolarización o una liberación del tipo de cambio “están descartadas” en el contexto de un recambio de gobierno.

El economista disertó en el marco de un encuentro con inversores organizado por Puente Hnos., donde consideró que es “inminente” una nueva versión de Dólar Soja a un valor cercano a los $270.Una de las preguntas de la audiencia fue dirigida a si será posible en el corto plazo terminar con el esquema de controles cambiarios, ante lo cual Melconian fue bastante duro con algunos profesionales enrolados en grupos libertarios que proponen la adopción del dólar. “La dolarización no viene, pero no por un tema ideológico. Los conozco a todos los muchachos que andan pregonándola, profesionales que andan con power points mostrándolo y hasta han ido al exterior a exponerlo. No tiene ninguna chance”, sostuvo. En tono irónico, planteó: ninguno de ustedes está para jugar al fútbol, porque no tenés reservas, tenes pasivos. No podemos entrar a suponer que la Reserva Federal me da un crédito, que hago un fideicomiso, que mudo el Banco Central. Eso no existe”.Así también descartó por otro lado que un eventual próximo gobierno de la oposición vaya a llevar a cabo una desregulación de los mercados financieros, al estilo de lo ocurrido en 2015. “En Argentina no se puede plantear una desregulación completa de los mercados financieros. Al otro día tenés a los velocirraptores, que vienen al carry y se van dejándote el agujero”, explicó. El tipo de cambio libre “es un punto de llegada”, insistió el director del IERAL. Con relación al dólar, hay que imaginar un mercado cambiario que respete lo que decidió la gente que es la bimonetariedad y que no puede continuar con las regulaciones que hoy tiene”.Por otro lado, consideró que el plazo que hay que mirar en Argentina es agosto, en las elecciones Primarios Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) porque dependiendo del resultado se pueden abrir diferentes escenarios. “Todas las dudas que tienen, si en agosto no se define con claridad, la situación se elonga”, indicó. El economista recordó dos situaciones anteriores en los que las PASO definieron el resultado de las elecciones generales. Una en 2011 con Cristina Fernández y otra con Alberto Fernández, en 2019. En ambos casos la contienda electoral quedó definida tempranamente. Lo cual disparó conductas de los inversores. En ambos casos hubo salida de capitales.Luego de que pasara el ruido generado por economistas de la oposición sobre una “bomba económica”, Melconian consideró que “no hay riesgo de espiralización” de la inflación aunque advirtió que la credibilidad del ministro de Economía, Sergio Massa, está decayendo. “Massa estabilizó la inestabilidad, pero a partir de algún momento, empezó a perder volumen ese éxito”, explicó el economista.En tanto, estimó que de manera “inminente” el Gobierno va a dar una “devaluación selectiva” para los exportadores de soja. “El número va a ser $230 más la inflación de enero, febrero y marzo”, dijo el economista. La cifra sería cercana a los $270.