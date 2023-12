Melella asumió su segundo mandato en Tierra del Fuego

Durante su discurso, el jefe provincial que pertenece a la coalición Forja, aliada del peronismo, hizo una fuerte diferenciación de la Casa Rosada y aseguró que “el ajuste por si mismo no sirve para nada”. “El gobierno anterior no hizo bien las cosas, pero el camino no es liberar tarifas congelar salarios por que sufren los trabajadores sufre la clase media”, graficó.