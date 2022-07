Mendoza: paro tras vacaciones

Sin embargo, desde el gremio tildaron a la medida de “parche” y “soborno”. “Esos 10 mil pesos, o 9 mil, hoy no resuelven la situación de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, aseguró el secretario gremial, Gustavo Correa.

El sindicato mendocino reclama la reapertura de la paritaria para hacer frente a la erosión generada por la escalada inflacionaria.

En Chubut, en tanto, Mariano Arcioni sigue sin poder resolver un tema crucial para su Gobierno: a más de una semana de la renuncia de Florencia Perata como ministra de Educación, el mandatario no encuentra reemplazante.

Pese a que todo parecía encaminado, la concejal de Esquel, Valeria Saunders, finalmente decidió no aceptar la propuesta y disparó hacia arriba: “Al no estar garantizadas las cuestiones mínimas, no asumiré como ministro de Educación de la Provincia del Chubut”.

Ayer por la mañana el Concejo Deliberante local iba a sesionar por el pedido de licencia de la edil para que, de esta manera, pudiera asumir en el gabinete de Arcioni. Pero no. Se trata, de esta manera, de la tercera dirigente que le dice que no al mandatario provincial.

Esta semana el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Daniel Murphy, advirtió que no se puede “garantizar el retorno a las aulas” tras el receso de invierno porque el Gobierno provincial “no dio respuesta a ninguna de las demandas salariales”. Las vacaciones de invierno en este distrito comenzarán el próximo lunes.