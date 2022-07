Mendoza rechazó propuesta para explotar Los Penitentes

“Luego del análisis exhaustivo de las propuestas presentadas –dos en total–, se declaró la no conveniencia de las propuestas, rechanzándolas y no adjundicando el permiso de uso precario, dado que, en ambos casos, no ofrecieron garantías conforme a las condiciones del pliego”, explicó el Gobierno provincial en un comunicado.

Y aclaró que no obstante se continúa con el plan de “Contención turística invierno 2022”, donde se reforzará la guardia con más efectivos asignados por el Ministerio de Seguridad, a través de la Patrulla de Rescate y la Comisaría de Uspallata, señalética y barreras, con información para evitar el ingreso de personas al predio, que no está habilitado para el turismo.

Por otro lado, continúa la elaboración de pliegos para el concurso público para la explotación integral de un Centro de Actividades de Montaña en Los Penitentes. Cabe destacar que, por la Ley 9394, la Legislatura provincial avaló al proyecto del Ejecutivo para permitirle concesionar el Centro de Montaña Los Penitentes por el término de 50 años.