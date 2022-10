Merval encadenó su quinta suba (ayudan energéticas)

El S&P Merval mejoró un 2,12%, a un cierre de 148.109,61 puntos, con lo que acumula un alza del 8,8% en una seguidilla de cinco sesiones consecutivas en alza. Sin embargo, operadores no descartan un cambio de tendencia en el mercado por tomas de ganancias cortas. “Es evidente que el índice no pudo superar el nivel de 150.000 alcanzado el mes pasado, pero tampoco logró perforar el nivel de 136.000 puntos que serían claves para que el mercado no cambie su dirección”, dijo Mauro Natalucci de Rava Bursátil.