Mesa de Enlace antes de ver al Presidente: compromiso con mercado interno y reforma tributaria

La reunión fue agendada por el Presidente horas después de que las entidades del campo la solicitaran para debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y manifestar personalmente su rechazo ante un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios.

La reacción del sector se produjo luego de que el Presidente planteara la posibilidad de aplicar ese tipo de medidas para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maíz y el trigo para, así, "garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables".

Fernández dijo que no está "contra el campo" sino enfocado en una recuperación del salario "en términos reales" después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, "fue del 20 por ciento", según expresó durante un reportaje concedido días atrás.

"Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales", señaló el Presidente.

La convocatoria del mandatario a los ruralistas se da también en momentos en que el Gobierno nacional comenzará una instancia de diálogo con sectores empresariales y sindicales para alcanzar acuerdos que tengan como premisa lograr la mejora real de los salarios por sobre los precios.

Según pudo saber Ámbito, la Mesa de Enlace llevará a la reunió un viejo petitorio elaborado para los candidatos de las últimas elecciones PASO, en julio del 2019, donde plantearon 14 propuestas del campo y la producción para llevar adelante.

En el documento los ruralistas advierten que las cuatro entidades del campo abogan por el “desarrollo armónico” del país, de la producción, el empleo, la reducción de la pobreza, la alimentación de nuestro pueblo y la vinculación inteligente con el mundo.

Entre los “puntos centrales” de los temas que preocupan a la Mesa de Enlace, se destacan un mayor impulso del mercado interno y una reforma tributaria.

“Necesitamos que se dejen de lado herramientas distorsivas como ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos de sellos, impuestos a la masa salarial, tasas estadísticas en los insumos importados”, señalaron. Y agregaron: “Proponemos un nuevo esquema tributario que incluya incentivos fiscales especiales para los productores de menor escala, pymes, economías regionales y situaciones de emergencia. Debe evitarse que los impuestos se cobren por adelantado, bajo la prerrogativa de pagos a cuenta”.

Además, solicitarán que sea el Congreso quien defina las retenciones. "Los derechos de exportación son un mal impuesto, no tienen en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones, por lo que impulsamos su eliminación para todos los productos”, indicaron.