Messi decidió su futuro y jugará en el Inter de Miami de la MLS

El vínculo de Messi con la franquicia de la MLS será por un plazo de tres temporadas, con una cláusula de salida en el final de los dos primeros años. Para que el acuerdo continúe tal cual está estipulado (hasta el 30 de junio de 2026), es necesario que exista un consenso entre ambas partes. Según una información del sitio ‘The Athletic’, José Mas y Jorge Mas, los dueños del club estadounidense, están llevando las negociaciones en persona, y dio detalles de cómo es la oferta que le realizaron para convencer a Messi.

Además del contrato, por el cual cobrará u$s53 millones por temporada, Inter le ofrece acciones minoritarias del club. Incluso la MLS y Apple le ofrecen una parte de los ingresos que tengan por nuevos suscriptores del paquete de transmisiones de la MLS que tiene Apple TV+. Ambas organizaciones tienen un contrato de 10 años firmado hace pocos meses por 2.500 millones de dólares y creen que la llegada de Messi disparará las audiencias y los suscriptores.

Apple, de hecho, ya anunció una serie documental de cinco capítulos sobre las apariciones de Messi en los Mundiales. También se involucró en la negociación Adidas, firma que patrocina al rosarino y que es uno de los principales patrocinadores de la MLS. El capitán del seleccionado argentino recibiría una parte de los ingresos extras que tenga Adidas por su participación en la MLS. La firma alemana está asociada a la MLS desde 1996 y recientemente firmó un acuerdo por seis años a cambio de 830 millones de dólares.

También, se le ofrece al argentino la posibilidad de comprar una franquicia de la MLS cuando termine su etapa de jugador. Ya lo hicieron con David Beckham cuando fue jugador de Los Ángeles Galaxy. El inglés compró se hizo de la franquicia de Inter de Miami por 25 millones de dólares.

Finalmente, también se le brindará la posibilidad de realizar diversos emprendimientos inmobiliarios. Para cerrar definitivamente el contrato del jugador por Inter, el representante y padre de Lio, Jorge Messi, viajó anoche rumbo a Miami.

Horas después de que explotara la noticia, los medios españoles Sport y Mundo Deportivo compartieron una nota de Messi en la que rompió el silencio, reveló que jugará en el Inter y dio detalles de su vuelta frustrada al Barcelona: “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”.

Y prosiguió: “Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”. Respecto a su próximo destino futbolístico, fue claro: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

Actualidad del Inter

El conjunto de Florida jugaba anoche los cuartos de final de la competición copera estadounidense, la Lamar Hunt U.S. Open Cup. Inter Miami hacía su cuarta aparición en la edición de este año de la Lamar Hunt U.S. Open Cup en el duelo ante Birmingham Legion, la primera ocasión en la que el equipo llega a los cuartos de final de la competición. El equipo ahora necesita tres victorias más para ganar la primera copa en la historia del club y sellar un cupo en la Liga de Campeones de la Concacaf 2024.

La actualidad del equipo no es la mejor, el pasado jueves el club despidió al que había sido el entrenador principal del equipo en los últimos años, Phil Neville, exfutbolista inglés y amigo personal de David Beckham. El entrenador elegido, hasta el momento de manera interina, fue el asistente de Neville, Javier Morales.

Morales es un entrenador de 43 años que debuta como técnico de un primer equipo. Ya estuvo a cargo de los juveniles del club desde 2019 hasta mayo de 2023. Como futbolista, su carrera comenzó en 1998 en Lanús y llegó a su fin en el año 2017 con Dallas FC. En Argentina también jugó en Arsenal de Sarandí, Newell’s e Instituto. Asimismo, Morales compitió en España para el U.D. Vecindario y su primera experiencia en la MLS fue con el Real Salt Lake, con el que ganó la MLS Cup en 2009.

Van por Martino

Messi no será el único argentino de la franquicia de la MLS, que tiene en el plantel a tres compatriotas, ya que busca sumar a un DT conocido y que ya dirigió a “La Pulga”: Gerardo Martino.

Más allá de ser un entrenador experimentado y reconocido mundialmente, el “Tata” tiene el visto bueno de Messi, quien lo conoce de sus tiempos en el Barcelona y también de la Selección Argentina. En el club “culé” le ganaron la Supercopa de España 2013 a Real Madrid y en el combinado albiceleste estuvieron a punto de conquistar la Copa América en dos ocasiones.

Además, los nuevos compañeros que podría tener Messi en Inter Miami son: Franco Negri (defensor, 28 años), Benjamín Cremaschi (mediocampista, 18 años) y Nicolás Stefanelli (mediocampista, 28 años). A estos nombres se le suma Javier Morales, actual entrenador del equipo, y Sebastián Saja, entrenador de arqueros.

La incógnita sobre el futuro de Messi llegó a su fin. Atrás quedó el culebrón sobre su regreso a Barcelona y la ostentosa oferta de Al Halil, de Arabia Saudita. Una “Pulga” saltará y picará las redes del fútbol estadounidense, donde sueña con dejar atrás el trago amargo del pasado reciente en el PSG.