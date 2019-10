Messi íntimo: cuál fue su gol más importante, el mejor DT y dónde quiere retirarse

"La idea mía es acabar mi carrera acá por lo que siento por el club, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad y no me gustaría cambiar a mis hijos de ciudad. Yo viví lo que eso y es duro y no quiero que pasen por lo mismo", dijo.

En cuanto a cuánto tiempo más prolongará su carrera, Messi, de 32 años, sostuvo que "me voy midiendo cada año y veo si estoy bien o mal", aunque señaló que ya está en una edad "en la que empieza a costar" y "quiero estar bien, compitiendo y ayudando".

En una entrevista para la radio catalana RAC 1, se refirió también a sus mejores momentos en Barcelona y el mejor director técnico que tuvo en su paso por el club catalán.