Messi, Julián y ‘Dibu’, nominados a The Best

Messi, elegido mejor jugador del Mundial de Qatar 2022, irá por su segundo premio The Best a mejor jugador pero estuvo presente en todas las nominaciones. En la primera edición, que se entregó en 2017 pero correspondía a 2016, el crack rosarino perdió la votación con Cristiano Ronaldo y sucedió lo mismo al año siguiente.

En 2018 se quedó afuera de los finalistas por primera vez, lo ganó en 2019, en 2020 salió tercero y en 2021 quedó segundo por debajo del polaco Robert Lewandowski. El capitán del Seleccionado argentino campeón del Mundo comparte la nómina con Julián Álvarez y otros doce futbolistas.

Messi asoma como uno de los candidatos ya que se tendrá en cuenta la temporada 2021/22 y lo sucedido hasta el final del Mundial. Los otros competidores serán el inglés Jude Bellingham; los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé; el belga Kevin De Bruyne, el noruego Erling Haaland, el marroquí Achraf Kakimi, los brasileños Neymar y Vinicius Junior, el croata Luka Modric, el polaco Robert Lewandowski, el senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah.

De no mediar sorpresas, Messi será finalista con Mbappé y el podio lo completarían Benzema -ganador del Balón de Oro- o Haaland, quien se destacó con un impresionante registro de goles en su llegada a la Premier League. Desde ayer y hasta el 3 de febrero los hinchas podrán votar en cada una de las siete categorías y después se darán a conocer los tres finalistas.

Sorpresa

Además se tomarán en cuenta los votos de los entrenadores y capitanes de todos los seleccionados de las federaciones asociadas a la FIFA, y de un grupo de periodistas.

Scaloni, DT del Seleccionado nacional, fue nominado para mejor entrenador masculino junto con otros cuatro colegas de renombre: el italiano Carlo Ancelotti, el francés Didier Deschamps, el español Josep “Pep” Guardiola y el marroquí Walid Regragui.

Luego del reconocimiento de la IFFHS, el DT santafesino intentará ser el primer argentino en ganar el premio que ya tuvo como nominados a Mauricio Pochettino (2019) y Marcelo Bielsa (2020).

Emiliano “Dibu” Martínez, quien se quedó con el Guante de Oro en Qatar 2022, también competirá por el The Best al mejor arquero. Sus competidores son los brasileños Ederson y Alisson Becker; el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois, quien fue incluido por la Federación Internacional de Fútbol Historia y Estadísticas (IFFHS) en el once ideal de 2022.

La sorpresa de las nominaciones fue González Metilli, quien con su volea en el Gigante de Arroyito quedó entre los once mejores goles. También pelearán por el Puskas -que ganó Erik Lamela en la última edición- el segundo gol de Mbappé en la final del Mundial contra la Argentina; y el tanto de Richarlison contra Serbia. La FIFA también premia a la mejor hinchada y los argentinos que viajaron a Qatar se ganaron la nominación.

“El viaje desde Argentina a Qatar no es precisamente corto, pero los hinchas de la Albiceleste llegaron a Doha en gran número desde el comienzo del campeonato para apoyar a Lionel Messi en su último intento por ganar el único trofeo que le seguía siendo esquivo hasta entonces”, destacó la FIFA.

Los otros elegidos fueron los japoneses reconocidos mundialmente por la limpieza de los estadios después de cada partido; y Abdullah Al Salmi, un fanático de Arabia Saudita, quien recorrió 55 días caminando el desierto para ver a su seleccionado en el Mundial.

Categoría femenina

Por otra parte, la jugadora brasileña Debinha y la arquera chilena Christiane Endler son las únicas dos sudamericanas nominadas en las categorías femeninas para el premio The Best de la FIFA. Debinha, delantera de 31 años, fue incluida entre las 14 candidatas al premio The Best a la mejor jugadora de la FIFA. La chilena Endler, en tanto, competirá con otras cinco arqueras por el galardón.

En la previa del Mundial femenino que comenzará en julio en Australia y Nueva Zelanda se vio reflejado el poderío europeo con un amplio dominio en las nominaciones a estos premio.

La española Alexia Putellas, ganadora del premio en 2021, encabeza la lista de candidatas para la mejor jugadora para la FIFA.

Las otras son Aitana Bonmatí (España y Barcelona), Debinha (Brasil y North Carolina Courage), Jessie Fleming (Canadá y Chelsea), Ada Hegerberg (Noruega y Olympique de Lyon), Sam Kerr (Australia y Chelsea), Beth Mead (Inglaterra y Arsenal), Vivianne Miedema (Países Bajos y Arsenal), Alex Morgan (Estados Unidos y Orlando Pride/San Diego Wave), Lena Oberdorf (Alemania y Wolfsburgo), Alexandra Popp (Alemania y Wolfsburgo), Wendie Renard (Francia y Olympique de Lyon), Keira Walsh (Inglaterra y Manchester City/Barcelona) y Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).

Entre las entrenadoras también son todas europeas con la excepción de la sueca Pia Sundhage que conduce al seleccionado brasileño. El resto de las nominadas son Sonia Bompastor (Olympique de Lyon), Emma Hayes (Chelsea), la inglesa Bev Priestman (seleccionado de Canadá), Martina Voss-Tecklenburg (seleccionado de Alemania) y la neerlandesa Sarina Wiegman (seleccionado de Inglaterra).

Por último, la chilena Endler, quien juega en Olympique de Lyon, uno de los clubes con más nominaciones, competirá con las siguientes arqueras: Ann-Katrin Berger (Alemania y Chelsea), Mary Earps (Inglaterra y Manchester United), Merle Frohms (Alemania y Eintracht Frankfurt/Wolfsburgo), Alyssa Naeher (Estados Unidos/Chicago Red Stars) y Sandra Paños García-Villamil (España y Barcelona).

En el premio Puskas al mejor gol fueron destacadas la francesa Amandine Henry con uno contra Barcelona en la Liga de Campeones femenina; la española Salma Paralluelo con su tanto con Barcelona ante Villarreal; y la inglesa Alessia Russo en el duelo ante Suecia en la Eurocopa Femenina.