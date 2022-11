Messi pidió seguir confiando en la Selección

“Sabíamos que era un equipo que si lo dejábamos jugar, tenía buenos jugadores y movía bien la pelota. Al mismo tiempo, que adelantaba mucho las líneas. Por eso tuvimos muchas situaciones de goles anulados. Quizás nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento justo para no caer en la trampa, pero no nos sorprendieron...”, continuó la “Pulga”.

Respecto de cómo estaban los jugadores en el vestuario después de la caída, señaló: “Hablamos todos, es un golpe muy duro porque no esperábamos empezar de esta manera. Estábamos confiados pero por algo pasan las cosas. Ahora tenemos que ganar o ganar, depende de nosotros. Es el primer partido, hay que corregir lo que hicimos mal e intentar volver a las bases de lo que somos”.

Además, prosiguió: “Cuando se pusieron en ventaja se hizo todo muy cuesta arriba. Empezamos a buscar el empate a la desesperada y no se pudo. No encontramos el funcionamiento. Nunca nos terminamos de sentir cómodos...”.

“Le pedimos a la gente que confíe. Nadie esperaba arrancar de esta manera, pero que confíe que este grupo no los va a dejar tirados...”, cerró Messi.

Otros de los experimentados, Alejandro “Papu” Gómez, afirmó que ahora el equipo debe “corregir errores y salir a ganar los dos partidos” que les quedan ante México y Polonia. “Sabemos que es difícil, pero nos tenemos mucha confianza. Tenemos que pensar en nosotros y ganar los dos partidos...”, expresó el extremo izquierdo.

En tanto, Lautaro Martínez señaló: “Nos equivocamos en el segundo tiempo y en esos detalles se marcan las diferencias. Tenemos que trabajar para lo que viene. En el primer tiempo pudimos marcar más de un gol pero esto es un Mundial. Ahora tenemos que descansar y encarar lo que viene, que son dos finales”, lamentó el delantero de Inter, de Italia.