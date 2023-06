Messi se juega un pleno para poder regresar a Barcelona

Lionel Messi quiere volver a Barcelona, pero todavía no “hay nada concreto” por parte del club, según confirmó su padre y representante, Jorge Messi, tras una reunión con el presidente de la entidad catalana, Joan Laporta. En un nuevo acercamiento entre las partes, Jorge Messi y Laporta se reunieron ayer en la casa del presidente “culé” durante casi media hora y a la salida de la misma el representante del capitán del seleccionado argentino expresó el deseo de que su hijo regrese al Barcelona.

Sin detener su marcha, expresó que le “encantaría” que se produzca el retorno de su hijo al Camp Nou pero insistió en que las charlas mantenidas con la dirigencia del club catalán no arrojaron “nada concreto” hasta el momento.

También confió en que Barcelona obtenga la aprobación de LaLiga de España para registrar el eventual contrato del argentino y cumplir con el Fair Play financiero que, dos años atrás, fue un factor determinante para la salida del jugador.

Pedido

Según los medios españoles, durante la reunión entre Laporta y Messi hubo un pedido de “tiempo” por parte del club catalán ya que espera que en las próximas horas haya una resolución por parte de LaLiga con respecto al plan de viabilidad económica que presentó la dirigencia para poner en orden las finanzas.

Incluso, trascendió que Laporta y Jorge Messi llamaron a Javier Tebas, presidente de LaLiga, para interiorizarse de la situación.

Si bien no es todavía oficial, el Barça recibirá pronto el OK de LaLiga al plan de viabilidad que le presentó hace unas semanas para las dos próximas temporadas. “Vamos bien, pero nada oficial. Posiblemente, deberemos esperar hasta mañana (por hoy) para recibir el OK definitivo”, aseguraron fuentes del club.

No obstante, trascendió, ayer por la mañana se produjo una nueva reunión en LaLiga con el plan de viabilidad presentado por el Barcelona y la decisión ya está tomada, siendo satisfactoria para los intereses de la entidad culé.

Si realmente LaLiga aprueba el plan económico, la contratación de Messi no será inmediata ya que el club deberá ofrecer un contrato acorde y acomodar el resto de los gastos del plantel que acaba de ser campeón del campeonato español después de cuatro años.

La reunión y las respuestas del padre del siete veces ganador del Balón de Oro confirman lo que se preveía desde que Messi decidió no jugar más en Paris Saint-Germain que es la vuelta a Barcelona.

No obstante, los tiempos de Messi no son los mismos que los de Barcelona y pese a la intención de ambos, el jugador ya esperó a esta dirigencia y la desilusión fue tan grande que tuvo que irse a Francia.

Además, la intención del entorno del campeón del mundo en Qatar 2022 es iniciar las vacaciones tras cerrar el sábado con sinsabor el ciclo en Paris Saint-Germain con el futuro definido.

Actualmente las únicas ofertas firmes que tiene Messi son las de Al Hilal, de Arabia Saudita, y de Inter Miami, de la MLS de Estados Unidos.

No obstante, fruto de su deseo de volver a vestir de azulgrana Messi habría dado órdenes a su entorno para que trasladasen al Al-Hilal su intención de retrasar la negociación con ellos hasta 2024.

Advertencia

Dicha reunión se celebró con una delegación saudí, que se quedó muy sorprendida con la petición porque daban por cerrado el fichaje del argentino. Lo tenían tan asumido que incluso querían anunciar su llegada a Arabia Saudí esta misma semana con un gran acto de presentación.

Según esta información, los representantes del Al-Hilal advirtieron a los del argentino que si no se concreta la operación en el actual mercado, la oferta de 2024 no estará disponible con las mismas ventajas y condiciones que la actual. Hay que recordar que la propuesta que le hicieron a Messi es estratosférica y lo convertirán en el futbolista que más cobraría en el mundo, ya que su contrato es por dos años y ronda los 400 millones de euros. Su sueldo oscilaría entre los 500 y los 600 millones de euros.

Los medios árabes informan sobre la confianza de los dueños del club más ganador de la liga local y aseguran que la oferta podría expirar en las próximas horas si no hay una respuesta de Messi.

Por su parte, la propuesta de Inter Miami, cuyo dueño es el inglés David Beckham, no está cerca de esos números pero buscan otras formas de convencer a Messi.

Una de ellas es llevar también contratar al mediocampista Sergio Busquets, recientemente desvinculado de Barcelona, al igual que Jordi Alba, para acompañar a Messi y darle un contexto familiar más tentador para la vida del crack en Estados Unidos.