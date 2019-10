Messi, entre su visión de la sociedad argentina y la despedida de Riquelme

“Nunca imaginé que fuera a pasarme todo lo que viví, mi sueño era mucho más tranquilo de todo lo que después me tocó pasar. Y en el medio hubo muchas decepciones que me ayudaron a superarme y crecer como futbolista”, agregó el capitán y goleador histórico de Barcelona.

El rosarino aseguró que habla "mucho" con el ídolo de Boca Juan Román Riquelme, quien lo invitó a su partido despedida para el 12 de diciembre en la Bombonera.

"Por temas de fechas no sé, si es una fecha que yo estoy por allá y puedo, encantado de estar. Román se merece una gran despedida después de tanto tiempo no se le hizo, por todo lo que le dio al fútbol y a Boca, se merece algo grande", indicó Messi, quien compartió equipo con Riquelme en el seleccionado argentino.

De cara al Superclásico copero del próximo martes, Messi dijo que estará pendiente "como toda España".

El partido de ida no lo vio porque "era muy tarde", se informó al día siguiente con un resumen, pero esta vez seguirá las alternativas del choque en la Bombonera que definirá a un finalista para la Copa Libertadores.

Messi, flamante ganador de su sexta Bota de Oro en Europa, confirmó que Barcelona le ofreció "un contrato de por vida", pero lo rechazó.

La "Pulga", Barcelona y Neymar

"No quería un contrato que me atara. Quiero estar bien para rendir y jugar y seguir peleando por un objetivo. Estar puedo estar de por vida, pero no con un contrato. Acá me quedaría toda la vida", indicó el número "10".

Sobre la posibilidad de volver a la Argentina, Messi dijo que "a mis hijos les encanta ir, pero es un tema, porque acá en Barcelona ya tienen amigos y no me gustaría cortarles los vínculos. A mi me pasó. Creo mucho en las amistad desde chico".

El capitán y goleador histórico del seleccionado argentino aseguró que mantiene diálogo con Neymar, quien estuvo a punto de volver a Barcelona.

"Seguimos manteniendo un grupo de Whatsapp en el que también está Luis Suárez. Es complicado el tema Neymar. Es difícil que salga de ahí (Paris Saint Germain) y que vuelva, por cómo se fue de acá. Muchos socios y gente del club no quiere que vuelva. Por lo deportivo nos vendría bárbaro, es uno de los mejores del mundo, pero es entendible la otra parte”, apuntó Messi.