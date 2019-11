Michael Bloomberg lanzó una millonaria campaña digital contra Trump

Bloomberg no decidió todavía si buscará la presidencia en 2020 y, aún así, ya está a punto de convertirse en el mayor gastador de la carrera presidencial, reseñó The New York Times.

El exalcalde empezó una campaña digital de 100 millones de dólares diseñada para atacar al presidente Trump en los principales estados que serán claves para decidir las elecciones de 2020.

Los anuncios se están publicando en Internet en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, y seguirán hasta el final de la temporada de las primarias demócratas, incluso si Bloomberg decide no participar finalmente.

Bloomberg no aparece en los anuncios y esta campaña se sumará a lo que el multimillonario pueda gastar en esfuerzos para promocionarse para convertirse en el candidato demócrata.

"Tendremos otros anuncios con Mike Bloomberg", dijo al Times Howard Wolfson, uno de los principales asesores políticos de Bloomberg. El exalcalde de Nueva York se está preparando activamente para participar en las primarias presidenciales demócratas.

El multimillonario empresario estuvo analizando en privado una oferta por la Casa Blanca durante las últimas semanas y aún no tomó una decisión, consignó la agencia EFE. Ya dio, sin embargo, un primer paso, al enviar a empleados suyos a Alabama para reunir firmas para calificar para las primarias en ese estado.