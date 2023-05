Milei le dijo que no a la candidatura de Samid en La Matanza

En sus redes sociales, Javier Milei expresó: “Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas sería manchar la memoria de mi amigo”.

“No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país. Es una tristeza lo que ha hecho el peronismo, los radicales, una vergüenza lo que han hecho. Estamos criticando a un tipo que todavía no gobernó, cuando no le echamos la culpa a los que gobernaron e hicieron mierda el país”, agregó en declaraciones con Argenzuela en Radio 10.

En el mismo sentido expresó: “Sería candidato de Milei en La Matanza, no lo vi gobernar todavía y no quiero saber nada con todos los que han gobernado hasta ahora. No hablé con él, pero me llaman de todos lados”, dijo Samid sin aclarar exactamente quiénes lo habrían convocado.