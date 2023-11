Milei pisó fuerte en el noroeste y se impuso en cinco provincias (cuatro con mandatarios peronistas)

La elección presidencial que sentó al diputado nacional y economista Javier Milei en la Casa Rosada hizo volar por los aires la suposición de que el peronismo iba a ser imbatible en el noroeste del país el pasado domingo. De las seis provincias que integran esta región y en las que la alianza oficialista Unión por la Patria (UP) esperaba un aluvión de votos a su favor, en donde mandan cuatro gobernadores peronistas y un histórico socio, La Libertad Avanza se quedó con la victoria en cinco. Se impuso en Tucumán, La Rioja, Catamarca, Jujuy y en Salta, y solo en Santiago del Estero ganó la fórmula con Sergio Massa a la cabeza.

Un mes antes de esos comicios, Massa reunió en Tucumán a los gobernadores del norte que reconocieron haber “dormido la siesta”, “que no la vieron venir” y por eso trabajaron de otro modo para las generales, en donde el peronismo recuperó poco menos de un millón de votos, en relación a las primarias. Aunque en estos comicios el gobernador salteño Gustavo Sáenz no logró inclinar la balanza a favor de Massa, sí logró una remontada muy importante. En Jujuy el oficialismo de la Casa Rosada tampoco ganó pero también recuperó terreno.

Massa confiaba en que se iba a repetir la remontada este domingo pero no, la foto final pareció ser idéntica a la de las PASO. Fue paliza en el NOA para el oficialismo peronista. Milei ganó en Tucumán por 52 puntos a 48, en Salta fue 58 a 42, en Jujuy fue 58 a 42, en Catamarca el resultado fue 53 puntos a 47 y en La Rioja fue 54 a 46. Los votos en blanco y nulos fueron mínimos, por lo que se puede inferir que los votos de las generales que obtuvo Juntos por el Cambio (JxC) se trasladaron sin pérdidas desde la excandidata Patricia Bullrich hacia Milei. Salvó la ropa el gobernador Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, en donde Massa se impuso con el 68% de los votos, frente al 31% del diputado nacional libertario. Aunque no integran la región NOA pero sí el Norte Grande, hay dos distritos históricos para el peronismo en donde se esperaba también mejores resultados porque cada voto contaba. Se trata de Formosa y Chaco. El gobernador formoseño Gildo Insfrán logró para Massa el 56% de los votos y Milei cosechó el 43%, nada mal, pero insuficientes en el global nacional. Jorge Milton Capitanich, mandatario chaqueño hasta diciembre -cuando dejará esa función para que ese distrito pase a ser gobernado por el radical Leandro Zdero- no pudo darle un triunfo a Massa –que sí logró en octubre- al caer por poco menos de 1.000 votos, de acuerdo al escrutinio provisorio.