Milei rumbo a EE.UU.: golpeará puertas de FMI

Llamado

El jefe de Estado electo también adelantó que va “a tener una reunión con Kristalina Georgieva”, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) para presentarle su plan económico y “explicar cómo se van a enderezar las cuentas públicas”. No obstante, al cierre de esta edición todavía no estaba agendada una reunión con el Fondo en esta visita a Estados Unidos.

Después del 10 de diciembre, ya como presidente en ejercicio, visitará Israel y no descartó en ese viaje pasar por Italia para ver al papa Francisco en El Vaticano. “Si el Papa Francisco me acepta iría a visitarlo en Roma. No, no lo hablé, pero lo vamos a intentar...”, señaló Milei en declaraciones al canal TN.

Pese a su intención de recomponer el vínculo con el Sumo Pontífice, el presidente Alberto Fernández le ganó de mano al libertario y tendrá una foto con Francisco antes que él. El encuentro con el actual mandatario y el Papa se llevará a cabo la semana próxima en el Vaticano con motivos de “fin de gestión”, confirmaron desde Presidencia.

Visita de Trump

El miércoles por la noche Milei recibió una llamada por parte del expresidente norteamericano Donald Trump, quién lo felicitó por ganar las elecciones y se comprometió a visitarlo en la Argentina.

Fuentes de La Libertad Avanza dijeron a este medio que aún no está confirmado que la visita de Trump se realice el 10 de diciembre, para la ceremonia de traspaso de mando, pero sí que “el encuentro está confirmado”.

Previo al llamado telefónico, Milei saludó anoche a Trump a través de las redes sociales, señaló que su gobierno fue “un ejemplo” y expresó su deseo de “conocerlo pronto”.

“¡Muchas gracias Presidente Donald Trump! Su presidencia fue un ejemplo para todos los que defendemos las ideas de la libertad y espero conocerlo pronto”, escribió Milei en su cuenta de la red social X. Y señaló: “No tenga dudas de que vamos a Hacer Argentina Grande Otra Vez”, en referencia a la típica frase del exmandatario Trump en su campaña electoral “Make America Great Again”.