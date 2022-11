Milei sube volumen para acusar a Larreta de hacerle una “campaña negativa”

El fuerte cruce que vienen protagonizando Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta tuvo otro capítulo ayer cuando el legislador avanzó en duras acusaciones contra el jefe de Gobierno, aunque dio a entender que no tenía pruebas para demostrar los dichos. Ya el domingo pasado Larreta dejó claro que no hay posibilidades de cercanía con el libertario. Afirmó que Milei "no está con nosotros" porque "no ha mostrado" coincidencia "en los valores y en la defensa de las instituciones".