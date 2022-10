Miles Davis, maestro en mezclar géneros

Luego de revolucionar el jazz moderno e inventar el jazz rock a fines de los 60 con hitos como “Bitches Brew”, en los 80 Miles Davis terminó su carrera con una tercera revolución en la que cruzó todos los géneros, fusionando el jazz con el pop, el rock, el funk y el hip hop. Estos años fueron los más polémicos, ya que estos experimentos hicieron que el gran trompetista fuera resistido por sus propios fans y hasta el establishment del jazz. Este flamante box set de 3 discos, “That’s What Happened”, de su serie de grabaciones piratas ahora oficializadas, muestra al Miles Davis menos conocido, el de sus últimos tres álbumes “Star People”, “Decoy” y “You’re Under Arrest”, con outakes de las sesiones que incluyeron a guitarristas como Mike Stern, John Scofield y al actual bajista de los Rolling Stones, Darryl Jones. Hay cosas inesperadas, como deformes covers de “Time After Tme” de Cindy Lauper, “Human Nature” de Michael Jackson o incluso el hit de Tina Turner “What’s Love Have To Do With It”, más homenajes a Bill Evans y Ornette Coleman que explotan en el tercer disco con grabaciones inéditas en un show en Montreal. La calidad técnica de los temas ayuda a recomendar este box set.