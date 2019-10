MMA: luchador se levantó tan desorientado tras una llave que atacó al árbitro

Powell liberó a Surin, quien quedó tan aturdido que no entendía muy bien lo que estaba pasando. Entonces, casi sin poder ponerse de pie, atacó al árbitro, a quien no pudo tirar al suelo por no tener fuerza.

Segundos después, Surin recuperó el reconocimiento. El equipo médico lo atendió arriba del ring para evitar secuelas y chequear que se encontrara en óptimas condiciones para salir del ring.