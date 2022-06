Modiano: un Nobel merodea el género policial

Una joven mujer ha desaparecido y el veinteañero Jean, que ha encontrado una posibilidad de trabajo como aprendiz de detective, investiga el caso. El dueño de la agencia le da los pocos datos que tiene, menos de una ficha policial y el encargo de hallarla de un hombre mayor que no es pariente de ella. Así es que Jean sale a rastrear el destino de la borrosa Noëlle Lefebvre. Y en las andanzas, lo que comienza como una novela policial se va transformando en una exploración sobre la memoria, sobre la identidad, y, finalmente, el amor. Jean es un detective fracasado que, treinta años después, vuelve a aquel caso intrigante. La memoria de lo que ha ido sabiendo se vuelven imágenes que aparecen como en el pasado aparecían las fotos cuando las revelaba en un cuarto oscuro. Descubre qué “si se tienen lapsos en la memoria, esos detalles de tu vida están escritos en algún lugar con tinta simpática”, esa “tinta que es incolora al utilizarla y se oscurece con la acción de cierta sustancia”. Lo que surge son encuentros, detalles, datos, recuerdos enterrados que retornan, luces en la oscuridad del pasado, piezas de un puzzle que cuando se está terminando de armar se vuelve otro, y coloca al lector en una nueva e inesperada emoción. Modiano lleva, una vez más, a recorrer París, para luego ir por provincias y finalmente a Roma, “donde todo se olvida”. Los encuentros casuales y citas concertadas parecen salidas de películas de Truffaut o Rohmer, aunque el autor haya sido guionista de Louis Malle, entre otros. La escritura atrapante hace que no se sospeche el final sorprendente que contiene, habilidades de un escritor que no deja de confirmar, novela a novela, que es un clásico. Un narrador dentro de la tradición de la gran narrativa francesa, no por nada es el más reciente Premio Nobel de Literatura (2014) de Francia, el número quince de ese país.