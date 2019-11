Mon Laferte, la gran protagonista del Grammy Latino: "En Chile torturan, violan y matan"

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro, Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia", leyó sobre el escenario un mensaje que le dio otra cantora chilena.

El también chileno Beto Cuevas saludó el gesto de su compatriota, asegurando que "el pueblo chileno despertó, explotó", aunque lamentó "el nivel de violencia". "Espero que eso pare pronto, pero sí creo que las autoridades y el gobierno entiendan que esta desigualdad tiene que acabar".