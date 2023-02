Monotributo “tech”: oficialismo logró el primer dictamen de las sesiones extraordinarias

La nueva modalidad tributaria propone tres categorías de ingresos anuales: hasta u$s10.000, u$s20.000 y u$s30.000. Cada una se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas. Además, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios, y el monto a abonar se corresponderá con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, según explicó el Gobierno.

Por otra parte, el texto en cuestión incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y “favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos)”, indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.

Debate y objeciones

Heller dijo que la reunión informativa de la semana pasada y la discusión de ayer significaban contar con “los elementos suficientes como para avanzar y cumplir con el objetivo de la comisión, que es generar el dictamen”. Seguido a ello, el también diputado kirchnerista Marcelo Casaretto señaló que la iniciativa “va a estimular los pequeños emprendimientos de carácter federal y aportar dólares que la Argentina necesita”.

No tardó mucho en contestar Juntos por el Cambio. Desde el PRO, la cordobesa Laura Rodríguez Machado aseguró que “la decisión del Ejecutivo es legislar sobre situaciones excepcionales”, así como de “gestionar desequilibrios existentes producto de la brecha cambiaria, en lugar de mirar motivo o razones”, y advirtió: “No permitieron traer oradores, hemos propuesto y ha sido rechazada. No hubo posibilidad de escuchar y no voy a firmar el despacho”.

Quien reforzó dicha postura fue el radical -de Evolución- Martín Tetaz, quien manifestó que el proyecto es algo “parcial, un parche para resolver algo puntual”, y que el “Ejecutivo está a tiempo para corregir y mandar un proyecto que incluya los expedientes que nosotros presentamos, así hacemos una discusión integral del Monotributo”.

Además, el legislador dejó claro que la oposición está “de acuerdo que puedan facturar en dólares de libre disponibilidad”, que “no tiene sentido legislar sobre tipo de cambios diferenciales, ya que será un antecedente peligroso”, y que “los dólares no son del Estado, sino del trabajador”. En tanto, el radical pleno Víctor Hugo Romero apuntó a la situación macroeconómica del país y apuntó a “una nueva inequidad en el sistema de recaudación tributaria”.

Sobre el final de la breve reunión, el jefe del kirchnerismo, Germán Martínez, tomó las palabras de Tetaz para sugerir una nueva apertura de negociación para reactivar el recinto. Sobre el proyecto discutido ayer, aseveró: “No podemos invalidar una herramienta que puede ser muy útil porque falte una reforma integral”.

El legislador santafesino también reconoció: “Estamos lejos del Monotributo original, es verdad, pero no por esto”.