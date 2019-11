Moyano advirtió que no fue invitado a la reunión de Alberto Fernández con la CGT

No nos han invitado a la reunión del viernes con Alberto Fernández" (Hugo Moyano)

En declaraciones formuladas a radio El Destape, el líder sindical consideró también que una vez concluida su gestión ni el presidente Mauricio Macri y ninguno de sus funcionarios están capacitados para liderar la oposición.

"¿Líder de qué quiere ser Macri? Líder se nace, no se hace. Macri no tiene ningún tipo de liderazgo. No se si alguien del gobierno actual podrá liderar una oposición. Ninguno tiene suficiente autoridad para hacer alguna crítica del desastre de los últimos cuatro años", indicó.

Respecto a la situación económica del país aseguró que los gremios deben evaluar la inflación y "reclamar para que no se afecte el poder adquisitivo del salario".

"Una economía funciona sobre la base del transporte. Es una actividad sumamente importante que no puede quedar aislada del acuerdo social. Los empresarios tendrán que ceder en los precios", aseguró.