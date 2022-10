Moyano se va de Independiente y pierde la vicepresidencia de AFA

La nueva reglamentación establece en su articulo 35, inciso 5 del Estatuto de la AFA: “A excepción del presidente, el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo ostentarán su cargo mientras sean integrantes de la Comisión Directiva del club o liga por el cual fueron elegidos”

Este se cambió se efectuó debido a que cuando Daniel Angelici dejó de ser el presidente de Boca al perder las elecciones a manos de Jorge Amor Ameal intentó mantenerse en su cargo. Esto lo pudo llevar a cabo por varios meses ya que en ese entonces existía un gris en la reglamentación.

Consentimiento

Por esta causa se realizó esta modificación y Angelici tuvo que dar un paso al costado. Ahora lo mismo tendrá que hacer Hugo Moyano. La única forma que el dirigente camionero pudiera permanecer como vicepresidente de la AFA con el consentimiento expreso de su club o de la Liga Profesional y, obviamente, eso sería imposible porque las relaciones con las nuevas autoridades distan mucho de ser buenas.

El Estatuto establece que “en caso que un integrante del Comité Ejecutivo dejara de ser integrante de dicha Comisión Directiva, cualquiera sea el motivo, solamente podrá continuar la persona ostentando dicho cargo en el Comité Ejecutivo si cuenta con el consentimiento expreso de su club o liga”.

El inciso 5. del art. 35 concluye con la siguiente acotación: “para que dicho reemplazante pueda efectivamente integrar el Comité Ejecutivo, deberá ser confirmado por mayoría simple de la totalidad de los integrantes del Comité Ejecutivo en ejercicio. En caso que el reemplazante no sea confirmado por el Comité Ejecutivo de acuerdo a lo estipulado anteriormente, el club o liga tendrá la potestad de mantener en el Comité Ejecutivo al integrante que no había sido confirmado en primera instancia. En caso que el club o liga decidiera no mantenerlo, el reemplazante será el primer suplente designado por la respectiva categoría. En caso que el club o liga al que representaba el reemplazado opte por no reemplazarlo, entonces será reemplazado por el primer suplente designado por la respectiva categoría”.

Mala relación

Además de la mala relación entre Moyano y la lista ganadora, Doman ya anticipó que será él quien sea el nexo con Viamonte por lo que se presume que él mismo ocupará la vicepresidencia de la AFA. Así, Hugo Moyano no solo llegó a su fin en Independiente sino tambien en la AFA.

Por otra parte, Pablo Cavallero, ex arquero de la Selección argentina, será el nuevo director deportivo de Independiente una vez que Fabián Doman asuma su cargo como presidente. De esta manera, Cavallero de 48 años, tendrá la tarea de conducir el camino futbolístico de la entidad de Avellaneda pero no estará solo ya que tendrá una secretaria técnica para trabajar en conjunto.

En una de las medidas que Agrupación Independiente Tradicional informó que iba a cumplir en caso de ser gobierno de Independiente, ayer quedó oficializada la llegada del ex arquero tras varias reuniones.

Cavallero, que ya cuenta con una experiencia en el cargo cuando se desempeño en Vélez entre 2018 y 2021, fue el encargado de acercar a la entidad de Liniers como entrenadores a Gabriel Heinze y Mauricio Pellegrino, quienes son del agrado de la directiva que comanda Doman, y tuvo varias compras y ventas que dieron un balance positivo al club.

Pese a su buena gestión, el ex manager decidió rescindir su contrato con una antelación de cuatro meses ya que “había mucho desgaste”. Cavallero en Independiente tendrá la misión de comandar todo el fútbol, ya que será el nexo con la comisión directiva, sub comisión de fútbol y el plantel profesional, y su primera tarea será definir el futuro de Julio César Falcioni, entrenador del primer equipo.

Por otra parte, en los próximos días se nombrará un director deportivo institucional, a diferencia de Cavallero, no tendrá injerencia en las decisiones futbolísticas y será el representante del club en eventos deportivos, y para ello, los nombres que se disputan el puesto son Enzo Trossero y Claudio Marangoni.

Además, en cuanto al Departamento de Alto Rendimiento, se designó a Enrique Prada, médico clínico y deportólogo que estuvo en el club en 2011. El mismo llega con un grupo de trabajo, nutricionista y psicólogo entre otras áreas que se cubrirán.