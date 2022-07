MPN agitó el “modelo neuquino”

En ese sentido, Koopmann enfatizó: “Lo ocurrido estos últimos días es una clara muestra de lo que venimos sosteniendo hace tiempo. Los distintos partidos nacionales, sin importar quién esté en el gobierno, traen el país a los tumbos desde hace décadas”. “Hoy vemos un contexto nacional donde los grandes partidos no plantean ninguna solución, solo se preocupan por alimentar una grieta que atrasa, y agravan la crisis que están viviendo millones de argentinos. La política nacional no brinda ninguna certeza sobre lo que pueda ocurrir no ya a mediano plazo sino mañana mismo”, agregó, sin hacer mención a la designación de Silvina Batakis.

El vice de Gutiérrez sostuvo que “el país hoy no ofrece garantías ni para firmar un convenio a tres días, en cambio en Neuquén, a partir de ofrecer seguridad jurídica y estabilidad política, hace poco firmamos una concesión a 35 años con Chevron”.