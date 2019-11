Multiservicios y polienergéticas: el futuro de las estaciones de servicios

Este segmento enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es incrementar la rentabilidad y desde el sector creen que una de las claves está en en el terreno. “El gran desafío de las estaciones de servicio es monetizar cada metro cuadrado que tiene de superficie. Hoy hay mucho espacio para sacarle jugo al metro cuadrado. Y cuando digo esto me refiero no solo al mercado de despacho de combustible y lubricantes sino otros negocios. Por ejemplo el negocio del shop, que no necesariamente es solo café y comidas, sino que se puede brindar servicios, servicios bancarios, puntos de retiro de correo para el comercio electrónico”, explica Eduardo Torras, gerente general de Delta Patagonia, licenciataria de Gulf en Argentina. Y agrega: “Hay que lograr que la superficie se monetice más. Ese es el gran desafío que tenemos como industria, especialmente en las grandes ciudades donde competimos con el real estate. Esto es un desafío muy anterior a lo que podrían llegar a ser los autos eléctricos”.