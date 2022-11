Camerún y Serbia lucharán para dejar los últimos puestos en el Mundial

Camerún deberá levantar la cabeza después de haber perdido por 1 a 0 contra Suiza. Paradójicamente, el autor del único gol fue Breel Embolo, de origen camerunés (nació en Yaundé, capital del país africano) y nacionalizado suizo.

El delantero que milita en el Monaco FC llegó a Europa con tan solo 4 años y a los 17 debutó en el FC Basilea. Integró las selecciones menores de Suiza y jugó su primer partido con la mayor el 31 de marzo de 2015. Hoy, se transformó en el primer jugador en marcar un tanto a su país de nacimiento en toda la historia de la Copa del Mundo.

Si bien los Leones Indomables contaron con chances, no lograron vencer la portería defendida por Yann Sommer. La única vez que el seleccionado camerunés ganó en su debut fue por 1 a 0 frente a la Argentina, en Italia 1990.

En la historia mundialista, es la selección africana con más presencias (8). Además, es la segunda máxima ganadora de la Copa Africana de Naciones con cinco trofeos. En la última edición, disputada durante el 2021, quedó en 3° lugar.

Serbia no quiere lamentar otra derrota: 2 a 0 finalizó su partido frente a Brasil, uno de los favoritos del Mundial 2022. Con su doblete, Richarlison fue el verdugo de la jornada y el conjunto europeo cometió 12 faltas para intentar frenar al equipo de Tite.

Los serbios llevan tres derrotas consecutivas en los Mundiales y no marcaron goles en sus últimos dos compromisos, en los que repitió marcador y rival: 1-2 vs. Suiza, 0-2 vs. Brasil (Grupo E - Rusia 2018) y 0-2 vs. Brasil (Grupo G - Catar 2022). Su última victoria fue en el estreno de Rusia 2018 ante Costa Rica: 1-0 (Aleksandar Kolarov).

Camerún y Serbia protagonizarán uno de los cruces inéditos en el historial de los Mundiales de la FIFA. Sólo se han enfrentado en un Amistoso Internacional, disputado el 5 de junio de 2010, con victoria para los serbios por 4-3.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Mohammed Hassan Mohamed.

Horario Camerún y Serbia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 07:00 horas

Colombia y Perú: 05:00 horas

México (México) y Nicaragua: 04:00 horas

Venezuela: 06:00 horas

