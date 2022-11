Croacia y Canadá será un duelo inédito en Qatar 2022

En su primer partido en Qatar 2022, Croacia no pudo con Marruecos y selló un marcador 0-0. La subcampeona del Mundo tuvo un mayor registro de posesión del balón con un 63% de promedio. Sin embargo, la selección árabe neutralizó sus intentos de ataque.

Finalizando el primer tiempo en el estadio Al Bayt, Nikola Vlasic tuvo la situación más clara. El lateral croata Borna Sosa lanzó un centro, Vlasic sacó un potente remate y el portero marroquí Yassine Bounou se lució con su atajada.

En otras ediciones de la Copa del Mundo, la selección de Croacia pudo ganar sus dos partidos contra rivales africanos: 4-0 vs. Camerún en Brasil 2014 y 2-0 vs. Nigeria en Rusia 2018.

Por su parte, Canadá no pudo vencer el arco de Bélgica y terminó con una derrota por 1 a 0 en el estadio Ahmed Bin Ali. El combinado dirigido por John Herdman mereció más: tuvo jugadas más claras y registró 23 remates, pero no logró mover el marcador a su favor. El arquero belga Thibaut Courtois no sólo contuvo un penal ejecutado por Alphonso Davies. También demostró su calidad ante los embates de los canadienses.

El seleccionado afiliado a la Concacaf selló su boleto a Qatar antes que los Estados Unidos y que México, y volvió a disputar una Copa del Mundo después de 36 años. Su única experiencia mundialista había sido en México 1986 y terminó eliminado en la primera fase. Buscará en esta edición conquistar su primera victoria y anotar su primer gol en la historia del certamen.

El duelo entre Croacia y Canadá no registra antecedentes previos en el historial general: protagonizarán un duelo inédito en este Mundial.

Andrés Matonte es el elegido para dirigir el partido.

Horario Croacia y Canadá, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

